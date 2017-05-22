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Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor

Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne alınmaması üzerine Alman meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye'ye ziyaret etmeyi planlıyor.

22.05.2017 - 19:25
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Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor

Türkiye hükümeti, Federal Meclis'teki Savunma Komisyonu üyesi vekillerin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme talebini geri çevirmişti.

İZNİ OLMAYAN VEKİLLER ZİYARETE HAZIRLANIYOR

Almanya'dan bir milletvekili heyeti ise İncirlik'i ziyaret izinleri olmamasına rağmen Türkiye'ye gelecek.

Deutsche Welle'nin haberine göre ziyaret, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth başkanlığında bir heyet tarafından gerçekleşecek.

VEKİLLER İKTİDAR VE MUHALEFETLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Roth ile beraberindeki heyetin, temasları kapsamında iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçilerle, ayrıca sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmek istedikleri kaydedildi.

Alman milletvekilleri, ziyaretleri sırasında muhataplarıyla ikili ilişkilerinde yaşanan sorunları, çözüm yollarını, demokrasi ve insan hakları konularını tartışmayı, ayrıca siyasi diyaloğu geliştirme imkanlarını ele almayı hedefliyor.

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