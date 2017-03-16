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Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump karşısında sessizliğe gömülen Merkel, Alman basınında sert eleştirilerin hedefi oldu.

16.03.2017 - 10:16
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Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız

Türkiye'ye karşı uyguladığı yasaklamalar nedeniyle diplomatik krize neden olan Hollanda'ya ilk destek Almanya'dan gitmişti.

Almanya'nın bu tavrına çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sana yazıklar olsun Merkel" demişti.

ERDOĞAN MERKEL'İ EZİYOR

Erdoğan'ın Almanya üzerinde kurduğu baskılar, ülkenin medyasında da geniş yer buluyor. Almanya'da yayın yapan Tagesspiegel gazetesinde çıkan yazıda Merkel'in ezik tavrı değerlendirildi.

Merkel'in; Erdoğan gibi Trump karşısında da sessiz kaldığına dikkat çekilen yazıda, Şansölye'nin ülkesinin onurunu koruması gerektiği belirtildi.

Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız

BİR KEZ OLSUN MASAYA YUMRUĞUNU VURAMADI

Peter von Becker'in imzasıyla yayınlanan yazıda, şu ifadelere yer verildi; "Angela Merkel bir kez olsun yumruğunu masaya vuramaz mı? Ya da neyi savunduğunu, neye inandığını ve uğruna koltuğunu kaybetmeyi göze alabileceği bir şeyi? Bir başbakan olarak, Recep Tayyip Erdoğan gibi birinin her dediğini gerçekten sineye çekecek mi?

Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız

ALMANYA'NIN ONURU KALMADI

Ülkenin korunması gereken onuru bir yana, kendine saygı denen şey nerede kaldı? Bunlar Merkel ile tamamen alakasız kategoriler. Ya da başka bir deyişle, o'nun bunlarla bir ilgisi yok. ‘Bırakayım kendini en iyi şekilde diskalifiye etsin' şiarından yola çıkarak Erdoğan'ın koşusuna ses çıkarmıyor.

TRUMP'A KARŞI DA FARKLI DEĞİL

Trump'a karşı tavrı da farklı olmayacak, görmezden gelmenin bile ötesinde davranacak. Bu durum uzun süredir belli bir intiba bıraktı. Ancak artık etkisini göstermeye başladı ve o etki Merkel'in yeni dönemi taşıyacak kişi olmadığını gösteriyor. Zira yeni dönem çok daha sert olacak ve net bir söylem gerektirecek."

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