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Almanların tırlı saldırı testi

Almanya'da birçok kentte Noel pazarları açıldı, ancak geçen yıl Berlin'deki saldırının etkisiyle bu yıl pazarlar sıkı bir şekilde korunuyor.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 14:21..
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Almanların tırlı saldırı testi

almanya

25 Aralık'ta kutlanan Noel'e bir ay kala açılan ve Noel arifesi olan 24 Aralık tarihine kadar açık kalan Noel pazarları Almanya'da açılmaya başladı.

Çalıntı bir tırın geçen sene Berlin’deki bir Noel pazarına sürülmesi sonucunda 12 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından bu sene bütün pazarlardaki sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

BETON BLOKLAR KONULDU

Birçok kentte pazarların kurulduğu meydanlara çıkan yollara olası bir araçlı saldırıda aracı durdurabilecek beton bloklar konuldu.

TIRLA BETON BLOKLAR TEST EDİLDİ

Ayrıca geçen seneye kıyasla daha fazla üniformalı ve sivil giyimli polisin bu pazarlarda görev alacağı belirtilirken olası bir DEAŞ saldırısı nedeniyle beton bloklar da test edildi.

İşte tırlı beton blok testi

Almanların tırlı saldırı testi

Almanların tırlı saldırı testi

Almanların tırlı saldırı testi

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