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Almanya alkol sınırını aştı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda Almanların Avrupa alkol ortalamasının üzerine çıktığını açıklandı.

İHA | 12.09.2018 - 12:13..
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Avrupa'da yıllık kışı başına alkol tüketiminin ortalama 8,6 litre olduğu Almanya'da ise yıllık kişi başına tüketilen alkol miktarının 11 litre dolayında olduğu açıklandı.

LİTVANYA İKİNCİ SIRADA

53 ülkeyi kapsayan araştırmada, Avrupa'da alkol tüketimi konusunda Almanya'nın önünde Litvanya 15.2 litre tüketimiyle ilk sırada yer aldı. Avrupa'da en uzun yaşayanların İsviçrelilerin ve Lüksemburgluların olduğu belirtiler açıklamada Avrupa'da ortalama yaşama süresinin 83 olduğu açıklandı.

OBEZİTE ARTIŞTA

Obezitenin orta Avrupa'da giderek artış gösterdiği belirtiler raporda, Avrupalı erkeklerin kadınlara oranla daha fazla aşırı kiloya sahip olduğu ifade edildi.

Almanya alkol sınırını aştı

Almanya alkol sınırını aştı

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