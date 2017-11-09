Almanya Bankası Deutsche Bank işçi çıkartacak

Almanya'nın en büyük, dünyanın ise enleri arasında yer alan Deutsche Bank radikal bir karar ile işçi sayısında yarı yarıya düşüşe gideceğini açıkladı. Banka CEO'su John Cryan tarafından açıklanan bu gelişme bankanın batağa sürüklendiği yorumlarına neden oldu.

"İŞÇİLERİN EYRİNİ MAKİNELER ALACAK"

Deustche Bank CEO’su John Cryan, maliyetleri düşürmek için on binlerce işçi çıkaracajkarını açıkladı. Halihazırda 97 bin işçinin çalıştığı, ancak bu rakamın yarısında işçi çalıştırarak, geriye kalan kısımları da teknolojik imkanlar ve makineler ile çalışacaklarını açıkladı.

Teknoloji sayesinde büyük tasarruflar yapabileceklerini belirten Cryan, “Biz çok manueliz, bu da bizi hataya ve verimsizliğe sürüklüyor” ifadelerini kullandı ve birçok alanda makineleşmeye gideceklerini açıkladı.

ABAKÜS BENZETMESİ

Bankada birçok çalışanın “abaküs” gibi çalıştığını öne süren Cryan, başka bankalarla bazı alanlarda işbirliği yoluyla da eleman azaltılacağını belirtti. Bu gelişmeler ve Deutsche Bank'ın planlamaları Avrupa’nın "en büyük" yatırım bankası olan firmanın batağa sürüklendiği iddialarını daa beraberinde getirdi.

Frankfurt merkezli Deutsche Bank, ABD’de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olduğu gerekçesiyle yürütülen davaların düşürülmesi için Amerikan hükümetiyle 7.2 milyar dolar karşılığında anlaşmıştı.