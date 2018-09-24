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Almanya Başkan Erdoğan'a hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü yapacağı Almanya ziyareti için Berlin tarafında yoğun bir hazırlık var.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 12:37..
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Almanya Başkan Erdoğan'a hazırlanıyor

Almanya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü Berlin’e yapacağı devlet ziyareti için yoğun bir hazırlık yapıyor.

Köln ve Berlin'e yapılacak ziyaretler için hazırlanan Alman yönetimi, iki şehirde de olağanüstü hal durumunda hazır bekleyecek.

Almanya Başkan Erdoğan'a hazırlanıyor

ABD BAŞKANI ÖNLEMLERİ

Bild gazetesinin edindiği bilgilere göre, Berlin’deki lüks Adlon Otel’inde 100 oda ayırtıldı. Görevli polis sayısının da 2016’da ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyaretindeki kadar olması beklenirken, 24 saat boyunca görevli 5 bin polis olacağı tahmin ediliyor.

Almanya Başkan Erdoğan'a hazırlanıyor

Şansölye Merkel ile de buluşacak olan Başkan Erdoğan, Alman Başbakan'la üç görüşme gerçekleştirecek. Önce cuma günü Başbakanlıkta öğle yemeğinde Merkel ile görüşecek olan Erdoğan, Şansölye'yle daha sonra Bellevue Sarayı’ndaki akşam yemeği ve cumartesi günü veda kahvaltısında bir araya gelecek.

Almanya Başkan Erdoğan'a hazırlanıyor

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Almanya ile Türkiye'nin son dönemde gerilimli seyreden ilişkileri, ABD'nin dünyaya açtığı ekonomik savaş nedeniyle yeniden toparlanma evresine girdi. Karşılıklı iyi niyet gösterilerinin sergilendiği iki ülke, uluslararası ilişkilerinde son olarak Alman Cumhurbaşkan'ın, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etmesiyle sonuçlanmış; ziyaret, resmi davet kapsamına alınmıştı.

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