Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Almanya'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması için Filistin ve İsrail hükümetlerinin açık bir şekilde anlaşması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, başka türlü bu işlemin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

"İSRAİL'İN VAR OLMA HAKKINA KARŞI OLANLARI KINAYACAĞIZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsünün yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "1967 sınırları içinde değil dışında bir İsrail devletinin varlığını tanımaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İsrail'in var olma hakkına karşı olanları da kınayacağız." dedi.