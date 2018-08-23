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Almanya Cumhurbaşkanı: Irkçılık ülkemiz için utanç verici

Almanya'da göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılmasının ülke için utanç verici olduğunu belirten Steinmeier, durumdan rahatsızlığını belirtti.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 08:50..
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Türk-Alman Kahve Sofrası" etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı konutu "Schloss Bellevue'ye davet ettiği bir grupla sohbet etti.

Burada konuşan Steinmeier, Almanya'da son dönemde aidiyet, dışlanma, entegrasyon ve toplumun içine kapanması gibi konuların tartışıldığına dikkati çekerek, bu tartışmaların panik yapılmadan ve sorunlardan kaçılmadan ele alınması gerektiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı: Irkçılık ülkemiz için utanç verici

"BU SÖZLER BENİ HUZURSUZ EDİYOR"

Steinmeier, sosyal medyada "MeTwo" etiketiyle kullanıcıların günlük yaşamda uğradıkları ayrımcı, ırkçı veya siyasi tartışmalardaki dışlanma deneyimlerini paylaştıklarını anımsatarak, "Göçmenlerin çocukları ve hatta torunlarından da sık sık şu sözleri duyuyorum; 'Burada doğmama ve çok çaba harcamama rağmen yine de buraya ait olamıyorum'. Bu sözler beni etkiliyor ve huzursuz ediyor" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Bu duruma toplumun kayıtsız kalamayacağını belirten Steinmeier, "Almanya'da ne kadar uzun süre yaşadıklarını fark etmeden, göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılması sadece bireyleri yaralayıcı değil, ülkemiz için utanç vericidir. Irkçılık ve ayrımcılık insan onurunu zedeliyor ve demokrasimize zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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