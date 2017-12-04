taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9316
EURO
4,6675
ALTIN
161,11
PETR
63,4100

Almanya geri dönen sığınmacılara para ödeyecek

Almanya’da hükümet iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine dönmesini teşvik etmek için yeni bir yardım programı devreye soktu.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

mülteci

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar "yeniden uyuma destek” programı çerçevesinde 28 Şubat tarihine kadar 3 bin euro değerinde ek yardım talebinde bulunabilecek.

Aileler kira, inşaat ve tadilat çalışmaları, mutfak ya da banyo mobilyaları gibi ihtiyaçlar için 3 bin euro, kişisel olarak da bin euro değerinde ayni yardım talebinde bulunabilecek.

3 AY DAHA UZATILDI

Böylece Almanya'da şubat ayında başlatılan "Starthilfe plus” (Başlangıç Yardımı Artı) adlı geri dönüş yardım programı, oturma masrafları için getirilen bu katkıyla birlikte üç ay daha uzatılmış oldu.

3 BİN EURO YARDIM

"Senin Ülken. Senin Geleceğin. Şimdi!” adı verilen bu programın üç ayla sınırlı kalacağı belirtiliyor. Almanya'da şimdiye kadar iltica başvurusu sonuçlanmadan önce ülkelerine geri dönmeyi kabul eden ve iltica başvurusunu geri çeken 12 yaş üstü sığınmacılara 1200 euro, çocuklara ise 600 euro para yardımı yapılıyordu. Diğer bir deyişle tek çocuklu bir çekirdek aile 3 bin euro para talep edebiliyordu. Yeni programa göre ise talep edilebilecek meblağ iki katına çıkmış oldu.

"FIRSATI DEĞERLENDİRİN"

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yaptığı açıklamada iltica başvurusu reddedilen sığınmacılardan fırsattan yararlanmalarını istedi.

De Maiziere “Şubat ayı sonuna kadar gönüllü olarak geri dönme kararı alacak olurlarsa, başlangıç yardımının yanı sıra geldikleri ülkedeki ilk oniki ay için ilk kez oturma masrafları yardımı alabilecekler.” dedi.

İlginizi Çekebilir
ABD senatosu vergi indirim tasarısını onayladı
ABD'de Trump'ın seçim vaadi olan vergi düzenleme kanunu, ABD senatosundan geçti. Temsilciler meclisinden geçmesi durumunda da yasallaşacak olan kanun borç yükünü artıracak.
Esed rejimi Doğu Guta'ya saldırdı: 20 ölü
Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 20 sivil hayatını kaybetti.
Netanyahu'ya yakın milletvekili ifade verdi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen milletvekili David Bitan, yolsuzluk yaptığı şüphesiyle polise ifade verdi.
Almanya'da kundaklama şüphesi
Almanya'nın Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangının üzerinde kundaklama şüphesi bulunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

288
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

47
15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

70
Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

61
Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

54
Yakınıyla hastaneye gitti silahı MR cihazına yapıştı

Yakınıyla hastaneye gitti silahı MR cihazına yapıştı

14
Aleyna Can'ın cinayetinin şüphelisi yakalandı

Aleyna Can'ın cinayetinin şüphelisi yakalandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM