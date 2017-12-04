Almanya geri dönen sığınmacılara para ödeyecek

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar "yeniden uyuma destek” programı çerçevesinde 28 Şubat tarihine kadar 3 bin euro değerinde ek yardım talebinde bulunabilecek.

Aileler kira, inşaat ve tadilat çalışmaları, mutfak ya da banyo mobilyaları gibi ihtiyaçlar için 3 bin euro, kişisel olarak da bin euro değerinde ayni yardım talebinde bulunabilecek.

3 AY DAHA UZATILDI

Böylece Almanya'da şubat ayında başlatılan "Starthilfe plus” (Başlangıç Yardımı Artı) adlı geri dönüş yardım programı, oturma masrafları için getirilen bu katkıyla birlikte üç ay daha uzatılmış oldu.

3 BİN EURO YARDIM

"Senin Ülken. Senin Geleceğin. Şimdi!” adı verilen bu programın üç ayla sınırlı kalacağı belirtiliyor. Almanya'da şimdiye kadar iltica başvurusu sonuçlanmadan önce ülkelerine geri dönmeyi kabul eden ve iltica başvurusunu geri çeken 12 yaş üstü sığınmacılara 1200 euro, çocuklara ise 600 euro para yardımı yapılıyordu. Diğer bir deyişle tek çocuklu bir çekirdek aile 3 bin euro para talep edebiliyordu. Yeni programa göre ise talep edilebilecek meblağ iki katına çıkmış oldu.

"FIRSATI DEĞERLENDİRİN"

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yaptığı açıklamada iltica başvurusu reddedilen sığınmacılardan fırsattan yararlanmalarını istedi.

De Maiziere “Şubat ayı sonuna kadar gönüllü olarak geri dönme kararı alacak olurlarsa, başlangıç yardımının yanı sıra geldikleri ülkedeki ilk oniki ay için ilk kez oturma masrafları yardımı alabilecekler.” dedi.