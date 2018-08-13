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Almanya hükümetinden Türkiye açıklaması

Almanya hükümetinden Türkiye ekonomiside yaşanan gelişmelere için değerlendirme geldi. Hükümet sözcüsü Türkiye'nin istikrarlı bir ekonomiye sahip olmasının önemine vurdu yaptı.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 13:21..
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Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü,  "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı.

"ABD DİKTE EDEMEZ"

ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımlara bir tepki de Almanya'dan geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Washington yönetiminin diğer ülkelere ticaret kuralları dikte edemeyeceğini söyledi.Almanya hükümetinden Türkiye açıklaması

Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta "Washington'ın diğer ülkelere ticari ilişkiler konusunda dikte etmesine izin vermeyiz. Alman şirketleri, İran'a istedikleri kadar yatırım yapmaya devam edebilirler." diyen Altmaier, birçok şirketin kendisini ABD'deki bankalardan aldıkları kredilerle finanse ettiğini ve bunun problemler yaratabildiğini sözlerine ekledi.

Trump yönetimini eleştiren Altmaier, uygulamaların hukusuz olduğunu savundu. Çıkartılan ekonomik savaşın Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını ifade etti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum" dedi.

Almanya hükümetinden Türkiye açıklaması

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.

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