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Almanya İncirlik'ten çekiliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

05.06.2017 - 18:41
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Almanya İncirlik'ten çekiliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerinin ve Tornado uçaklarının çekilmesinden tek seçenek olduğunu belirtti.

HAFTAYA ÇEKİLME BAŞLIYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre, 19 Haziran Alman parlamentosunda yeni oturumların başlamasıyla çekilme kararı görüşülecek ve nihai karar verilecek.

Almanya Savunma Bakanı ise konuya ilişkin "Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız." dedi.

"ASKERİMİZİ BAŞKA YERE KAYDIRICAZ"

Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, "Üzgünüm, ama iç siyasi nedenlerden ötürü askerlerimizi başka yere kaydırmak durumundayız, anlayış bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

KONYA'DAKİ NATO ÜSSÜNE ZİYARET MÜMKÜN

Bugün Gabriel ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün" demişti.

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