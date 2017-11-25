Almanya Soçi için kararsız

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Berlin'de yaptığı açıklamada "Eğer Soçi'den siyasi süreci harekete geçiren ve burada bir ilerleme sağlayan bir sonuç çıkacak olursa, biz bunu memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

"ŞÜPHELİYİZ"

Önümüzdeki iki hafta içinde yapılacak farklı buluşmalarda nasıl bir ilerleme olacağını merak ettiklerini belirten Adebahr, "Ancak şu anda şüpheliyiz" dedi.

Önümüzdeki iki hafta Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın öncülüğünde Cenevre'de barış müzakereleri ve Putin'in inisiyatifiyle Rusya'nın Soçi kentinde bir kongre düzenlenecek.