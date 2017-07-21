taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5276
EURO
4,1165
ALTIN
141,53
PETR
49,2700

Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı

Alman gazetesi Bild, Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle Almanya'nın Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazdı.

21.07.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Dünya

almanya

Habere göre karar, yürürlükte olan anlaşmaların yanı sıra planlama aşamasında olan silah projelerini de kapsıyor. Alman hükümeti bu konuda bir açıklama talebine yanıt vermedi.

YATIRIM ENGELİ TEHDİDİ

Almanya dün Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyarmış ve Türkiye'deki Alman yatırımlarını engelleyebilecek nitelikte bazı önlemler alabileceğini ifade etmişti.

Berlin, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu bazı insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de terör örgütü bağlantıları suçlamasıyla tutuklanmasını protesto ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye'nin karşılık vereceğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
İsrail polisi Filistinli eski bakanı gözaltına aldı
İsrail polisi, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi ve eski Bakan Abdulkadir'in de aralarında bulunduğu Filistinlileri gözaltına aldı.
Ege depremi Yunanistan'da can aldı
Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.
İsrail polisi yine Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
İsrail polisinin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahalesinde 22 kişi yaralandı.
El-Ezher'den Müslüman liderlere Mescid-i Aksa çağrısı
Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Arap ve Müslüman liderlere Mescid-i Aksa'yı İsrail'in ihlallerinden kurtarma çağrısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

237
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

90
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

37
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

66
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

74
İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

156
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM