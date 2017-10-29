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Almanya'da koalisyon görüşmeleri tıkandı

Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri Türkiye-AB ilişkileri, iklim ve göç politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girdi.

29.10.2017 - 09:55
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Almanya'da koalisyon görüşmeleri tıkandı

Almanya'da koalisyon görüşmeleri tıkandı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yürütülen koalisyon ön görüşmeleri çeşitli konularda yaşanan derin görüş ayrılıkları nedeniyle yarım kaldı.

KOALİSYON ŞANSI

Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Nicola Beer, görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, partisinin diğer ortaklarla koalisyona girme şansını "yüzde 50" olarak değerlendirdi.

Dört parti arasında koalisyon kurulması olasılığını tamamen göz ardı etmek istemediğini belirten Beer, "Bu başarılabilir, ama bunun için masada daha fazla cesaret ortaya koyabilmek gerek" dedi.

ANA GÜNDEM TÜRKİYE

Koalisyon ön görüşmelerinde partiler arasında ana anlaşmazlık konularını göç, Türkiye-AB ilişkileri ve iklim koruma konuları oluşturuyor.

Avrupa politikaları konusunda ortak bir belge oluşturulmuş olmasına rağmen, belge AB ve Euro Bölgesindeki reformlarla ilgili genel çerçeveyi içeriyor. Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin geleceği ile ilgili anlaşmazlık ise sürüyor. Hristiyan Birlik partileri ve Hür Demokratlar Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini savunurken, Yeşiller müzakerelerin zaten ilerlemediğine dikkat çekerek, görüşmelerin resmen sona erdirilmesinin yanlış bir sinyal olacağını savunuyor.

GÖÇ VE MÜLTECİLER

Göç konusunda üst sınır getirilmesi, güvenli ülkeler, iç savaştan kaçan mültecilerin aile birleşimi ve sınırdışı merkezleri gibi konularda anlaşmazlıklar bulunuyor. Hristiyan Birlik partileri göçe üst sınır getirilmesini savunurken, Yeşiller üst sınıra karşı olmasının yanısıra aile birleşimi konusundaki kısıtlamaların da kaldırılmasını savunuyor.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, kardeş parti CDU ile göç sınırı konusunda vardıkları uzlaşmaya dikkat çekerek, bu sınırın koalisyon ön görüşmelerinde kendileri için temel olduğunu vurguladı.

CDU Genel Başkanı Başbakan Angela Merkel, kardeş parti CSU'nun üst sınır taleplerine uzun süre direnmiş, ancak ardından iki parti arasında 200 bin kişilik sınır konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

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