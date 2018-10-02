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Almanya'da koalisyon liderleri göç yasası için anlaştı

Nitelikli iş gücü açığını kapatmak isteyen Almanya, göç yasasına kavuşuyor.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 10:14..
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Alman koalisyon partilerinin liderleri yeni göç yasası için anlaştı. Bu yasaya göre Avrupa Birliği içinden gelecek göçmenlere öncelik verilecek.

UYUM SAĞLAYABİLECEK OLANLAR ALINACAK

Göç yasasında Kanada'yı örnek alan Almanya'da, Alman toplumuyla uyum sağlayıp çalışan geçici mültecilerin ikamet statüsüyle ilgili olarak da yeni kriterlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.

YABANCI ÜLKELERDE ALMANCA ÖĞRENMEK KOLAYLAŞTIRILACAK

Almanya'nın, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vasıflı işgücü açısından cazip hale getirilmesini öngören göç yasası göçü düzenleyip yönlendirecek, yurt dışında alınan diplomalar geçerli sayılacak ve yabancı ülkelerde Almanca öğrenmek kolaylaştırılacak.

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