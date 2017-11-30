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Almanya'da Müslümanların sayısı artıyor

Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısının, 2050 yılına kadar nüfusun yüzde 11’ine ulaşacağı açıklandı.

İHA | 30.11.2017 - 20:13..
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Amerikan kökenli PEW araştırma kuruluşunun raporuna göre, Almanya’da yaşayan ve halen yüzde 5,5 oranında olan Müslümanların doğurganlık oranlarının dikkate alınarak 2050’ye kadar yüzde 11 rakamına çıkacağına dikkat çekildi.

ALMANYA'DAKİ MÜSLÜMANLAR

Almanya’daki Müslümanların artışına iki gerekçe gösteren PEW araştırma kuruluşu Almanya’da yaşayan Müslümanların doğurganlık oranlarının 1.9 olduğunu ve ülkede yaşayan Müslümanların ise yaş ortalamalarının 31 yaş olmasında dolayı artışa en çok etki ettiği belirtildi.

Almanya'da Müslümanların sayısı artıyor

DOĞURGANLIK ORANLARI

Müslüman olmayanların yaş ortalaması 47 olarak belirlenirken, doğurganlık oranları ise 1.4 olduğu açıklandı. Araştırmada Almanya dışındaki diğer Avrupa ülkelerinde ise İngiltere’de Güneydoğu Asya kökenli çok sayıda Müslüman’ın yaşadığı Müslüman kadın başına çocuk sayısı 2.9 olarak tahmin ediliyor.

EN FAZLA MÜSLÜMAN FRANSA'DA

İngiltere’de Müslüman olmayan kadınlarda ise bu sayının 1.8 oranında olduğu belirtildi. Araştırmaya göre Fransa, 5 milyon 700 bin kişiyle Avrupa’da en fazla Müslüman’ın yaşadığı ülke olarak belirlenirken, Fransa’da Müslümanların genel nüfusa oranı şu an yüzde 8.8 iken bu oranın İsveç’te yüzde 8.1 ve İngiltere’de yüzde 6.3 olduğu tahmin ediliyor.

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