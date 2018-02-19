Almanya'da oklar Netanyahu'ya çevrildi

ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Netanyahu'nun İran hakkında söylediklerinin doğru olmadığını savunurken, Lübnan Savunma Bakanı Yakup Riyad Sarraf ise "Saldırılırsa kendimizi savunuruz" dedi.

ABD ESKİ BAKANI "NETANYAHU DOĞRU SÖYLEMİYOR"

Almanya'nın Münih kentindeki oturumu BBC muhabiri Lyse Doucet yönetti.

İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry'ye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Dünyadaki en büyük tehdit İran” sözleriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Netanyahu için "Kendisi bugün size 10 yıl içerisinde İran'ın nükleer silahlara sahip olacağını söyledi. Bu doğru değil, anlaşma bunu zaten fiziken imkansız kılıyor” dedi.

"BÖYLE BİR OLASILIK YOK"

Netanyahu'nun anlaşmayı çarpıttığını belirten Kerry, nükleer anlaşmanın böyle bir olasılığa zaten imkan sağlamayacağına vurgu yaptı. Kerry, aynı zamanda anlaşmanın da zaten bu hedefle yapıldığını kaydetti.

Eski bakan, "Size sormak isterim, evinizde yangın çıksa, yangını söndürmeye mi çalışırdınız yoksa 15 yıl sonra yeniden yangın çıkma ihtimali var diye söndürmemeyi mi tercih ederdiniz? Yoksa söndürüp kazandığınız zamanda yeni bir yangın çıkmasın diye gerekli önlemleri mi alırdınız?” diye konuştu.

NETENYAHU'YA "LÜBNAN İÇİN ÖLMEYE HAZIR DOSTLAR VAR" MESAJI

Lübnan Savunma Bakanı Yakup Riyad Sarraf da Netenyahu'ya sert eleştiriler yöneltti.

Netanyahu için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle konferansın yapıldığı binaya giremediklerini, bekletildiklerini ve üşüdüklerini söyleyen Sarraf, "Sağ olsun Netanyahu bize sığınmacı olmanın ne olduğunu, 70 yıldır ülke toprakların dışında yaşamanın ne anlama geldiğini yeniden hatırlattı” diye konuştu.

"Konferansta İran ile İsrail arasında savaşın an meselesi olduğu konuşuluyor ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Sarraf, barıştan yana olduklarını, kimseye saldırmayacaklarını ancak kendilerini sonuna kadar savunacaklarını, Lübnan için ölmeye hazır dostları olduğunu da kaydetti.