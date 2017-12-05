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Almanya'da otobüs köprüye çarptı

Berlin'de şehirler arası bir otobüsün köprüye çarpması sonucu otobüsün ikinci katı paramparça oldu.

İHA | 05.12.2017 - 20:30..
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Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 metre 40 santim yüksekliğindeki köprünün altından geçmeye çalışan dört metre yüksekliğindeki otobüsün şoförü, kaza sonrası şoka girdi.

OTOBÜSÜN İKİNCİ KATI ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine giden acil servis ekipleri ve itfaiye, köprüye sıkışan otobüsü çıkardı. Kaza sonucunda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Almanya'da otobüs köprüye çarptı

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucunda trafik kısa süreli aksadı.

Otobüs kazası, şoförlerin de çalışma saatlerini yeniden gündeme getirdi. Daha önce de uykusuz kalan otobüs şoförlerinin buna benzer kazalara karıştıkları belirtildi.

Almanya'da otobüs köprüye çarptı

Almanya'da otobüs köprüye çarptı

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