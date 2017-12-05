Almanya'da otobüs köprüye çarptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 metre 40 santim yüksekliğindeki köprünün altından geçmeye çalışan dört metre yüksekliğindeki otobüsün şoförü, kaza sonrası şoka girdi.
OTOBÜSÜN İKİNCİ KATI ZARAR GÖRDÜ
Olay yerine giden acil servis ekipleri ve itfaiye, köprüye sıkışan otobüsü çıkardı. Kaza sonucunda, otobüs kullanılamaz hale geldi.
ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucunda trafik kısa süreli aksadı.
Otobüs kazası, şoförlerin de çalışma saatlerini yeniden gündeme getirdi. Daha önce de uykusuz kalan otobüs şoförlerinin buna benzer kazalara karıştıkları belirtildi.