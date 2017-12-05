Almanya'da otobüs köprüye çarptı

Berlin'de şehirler arası bir otobüsün köprüye çarpması sonucu otobüsün ikinci katı paramparça oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." dedi.

1 CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması Gündemin değerlendirildiği programda Mehmet Sarı 'kapasitesiz' iması yaptı, sözleri üzerine alınan Ümit Özdağ, 'Seni zıplatırım' diye çıkıştı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında merak edilen taşeron işçiler konusuna değindi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda CHP Lideri, kadınlara seslendiği konuşmasında AK Parti'yi eleştirirken "Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

4 İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler İsrail'in Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda söylediği Kudüs sözlerini eleştirerek "Kudüs başkentimizdir, Sultanlık ve Osmanlı sona ermiştir" dedi.

5 Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab'ın 15 Eylül 2016'da yaptığı telefon görüşmesinde yalan ifade vereceğini söylediği öğrenildi.

6 CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı Kadıköy ve Bahçelievler kazan kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il ve ilçe olağan kongre süreçlerini durdurdu. İstanbul CHP'de muhalif avı başladı.