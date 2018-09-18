Almanya'da PKK yanlılarının gösterilerine yasak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-27 Eylül'de ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmasının ardından 28-29 Eylül'de gerçekleştireceği Almanya ziyareti, polis ve hükümeti alarma geçirmiş durumda.

Bu sırada terör örgütü PKK yanlıları da Türkiye ve Erdoğan karşıtı gösteri yapmaya hazırlanıyor.

Ancak Berlin polisi gösterilerin yasaklandığını açıkladı. Terör yanlısı gruplar da Alman polisine eylemleri yasakladığı için tepki gösterdi.

BERLİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ TALEPTE BULUNDU

Alman basınına göre Berlin Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan'ın ziyareti boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yönelik Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel'den resmi talepte bulundu. Ancak Geisel talebe şimdilik olumlu yanıt vermedi.

BAKANLIK ÖZEL HAREKAT KOMANDOLARI BİRİMİNDEN TAKVİYE İSTEDİ

Eyalet İçişleri Bakanı, Erdoğan'ın ziyareti boyunca alınacak önlemlerin Berlin'in elindeki imkanların çok üstünde olduğu gerekçesiyle federal ve diğer eyalet polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK'den takviye talep etti. Ama takviyelerin gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.