Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Almanya'nın Chemnitz kentinde aşırı sağcılar göçmenlerin ülkeden gönderilmesi için eylem yaparken, karşıt görüşlülerde bu yürüyüşleri bastırmaya çalışıyor.

POLİSLER GÖÇMEN KARŞITLARINA SALDIRDI

Özellikle Nazilerin körüklediği ateşin devam ettiği günlerde göçmen karşıtları da sokağa indi. Almanya'nın birçok noktasındaki polisler bu bölgeye gönderildi.

Giderek büyüyen olaylarda polisler de sivil vatandaşlar gibi aşırı sağcılara saldırdı.

Göçmenlerin ülkeden gönderilmesi kararının çıkacağı güne kadar protestolarına devam edeceklerini açıklayan aşırı sağcılar, sokaklarda karşıt görüşlü insanların da saldırılarına uğradı.