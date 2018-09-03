taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6143
Euro
7.6685
Altın
1197.035
Borsa
92723.4

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Suriyeli bir göçmenin Alman vatandaşını öldürmesiyle başlayan olaylar her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 02:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Almanya'nın Chemnitz kentinde aşırı sağcılar göçmenlerin ülkeden gönderilmesi için eylem yaparken, karşıt görüşlülerde bu yürüyüşleri bastırmaya çalışıyor.

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

POLİSLER GÖÇMEN KARŞITLARINA SALDIRDI

Özellikle Nazilerin körüklediği ateşin devam ettiği günlerde göçmen karşıtları da sokağa indi. Almanya'nın birçok noktasındaki polisler bu bölgeye gönderildi.

Giderek büyüyen olaylarda polisler de sivil vatandaşlar gibi aşırı sağcılara saldırdı.

Göçmenlerin ülkeden gönderilmesi kararının çıkacağı güne kadar protestolarına devam edeceklerini açıklayan aşırı sağcılar, sokaklarda karşıt görüşlü insanların da saldırılarına uğradı.

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

Almanya'da polisler göçmen karşıtlarına saldırdı

17
Şenol Güneş performansı beğenmedi

Şenol Güneş performansı beğenmedi

6
Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

3
Vali aracı sünnet olan şehit çocuğuna tahsis edildi

Vali aracı sünnet olan şehit çocuğuna tahsis edildi

6
İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

İşkence gören köpek belediyenin kadrolu işçisi oldu

3
Yozgat'ta 5 daire kül oldu

Yozgat'ta 5 daire kül oldu

1
Kütahya'da yangın

Kütahya'da yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM