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Almanya’da sel tehlikesi

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin (KRV) Düsseldorf ve Köln şehirlerinde yer alan Ren Nehri’ndeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Nehir kenarlarındaki alanlar sular altında kaldı.

İHA | 08.01.2018 - 15:39..
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Geçtiğimiz hafta etkili olan kasırganın ardından, Almanya’daki nehirlerde su taşkınları yaşanmaya başladı.

Feribot ve gemi seferleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdurulurken, Düsseldorf ve Köln şehirlerinde nehir kenarlarındaki yerleşim birimlerinde önlemler alınıyor. Su seviyesinin 9 metreye yaklaştığı şehirlerde sel alarmı verildi.

Almanya’da sel tehlikesi GALERİ

9 METREYE YAKLAŞTI

Köln şehrinde su seviyesi 8.5 metreyi bulurken, Düsseldorf şehrinde ise 8.30 metreye yükseldi. İki şehirde de itfaiye ekiplerinin vatandaşların mağdur olmamaları için sabaha kadar çalıştığı gözlenirken, Ren Nehri kenarına kumdan barikatlar yerleştirildi.

40 BİN KUM TORBASI HAZIRLANDI

İtfaiye ekipleri, 40 bin adet kum torbası hazırladıklarını ve şehrin yükselen sudan etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti. Buna ek olarak 12 adet su pompasının da takviye edildiği bildirildi.

Köln şehrinde suya saplanan bir otomobilin kadın sürücüsü ve köpeği, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımı ile kurtarılırken nehir kenarındaki bir banka da çalışamaz hale geldi.

Almanya’da sel tehlikesi

GEMİLER KÖPRÜLERİN ALTINDAN GEÇEMEZ HALE GELDİ

Duisburg ve Koblenz arasındaki gemi taşımacılığı durduruldu. Gemiler, yükselen su nedeniyle köprülerin altından geçemez hale geldi. Özellikle, Köln’deki nehir yatağının dar olması sel tehlikesini artıran nedenler arasında yer alıyor.

Alman Meteoroloji Servisi, Ren’deki durumun hafiflemesinin beklendiğini ve yağış oranın azalacağını bildirdi.

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