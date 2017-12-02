Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 11,5 oy oranına yükselen aşırı sağcı AfD partisinin Hannover'de kongre yapması, protestoları da beraberinde getirdi.

516 AfD'li delegenin bir araya geldiği kongre için Almanya'nın farklı kentlerinden Hannover'e giden AfD karşıtları, polisin kurduğu barikatları aşmaya çalıştı.

ALMAN POLİSİ ACIMADI

Başarılı olamayan göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı. Göstericilere sert bir şekilde müdahale eden polis ekipleri, TOMA'ları da kullanarak çok sayıda eylemciyi yaraladı.

CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

Eylemler yüzünden şehirde birçok cadde trafiğe kapatılırken, Hannover'in birçok noktasında polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Almanya'da sokaklar karıştı VİDEO

SOKAKLAR KARIŞIK

Havanın soğuk oluşu ve TOMA'larla su sıkılmasına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen göstericiler, çöp konteynerlerini yakarak hem ısınıyor hem de eylemlerinin devam ettiriyor.