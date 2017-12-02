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Almanya'da sokaklar karıştı

Türkiye'de yaşanan protesto gösterilerine müdahale edilince anında 'endişeliyiz' açıklaması yapan AB, Almanya'da polis şiddetine sessiz kaldı.

Ajanslar | 02.12.2017 - 15:12..
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Almanya'da sokaklar karıştı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 11,5 oy oranına yükselen aşırı sağcı AfD partisinin Hannover'de kongre yapması, protestoları da beraberinde getirdi.

516 AfD'li delegenin bir araya geldiği kongre için Almanya'nın farklı kentlerinden Hannover'e giden AfD karşıtları, polisin kurduğu barikatları aşmaya çalıştı.

ALMAN POLİSİ ACIMADI

Başarılı olamayan göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı. Göstericilere sert bir şekilde müdahale eden polis ekipleri, TOMA'ları da kullanarak çok sayıda eylemciyi yaraladı.

Almanya'da sokaklar karıştı

CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

Eylemler yüzünden şehirde birçok cadde trafiğe kapatılırken, Hannover'in birçok noktasında polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Almanya'da sokaklar karıştı VİDEO

Almanya'da sokaklar karıştı

SOKAKLAR KARIŞIK

Havanın soğuk oluşu ve TOMA'larla su sıkılmasına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen göstericiler, çöp konteynerlerini yakarak hem ısınıyor hem de eylemlerinin devam ettiriyor.

Almanya'da sokaklar karıştı

 

Almanya'da sokaklar karıştı

Almanya'da sokaklar karıştı

Almanya'da sokaklar karıştı

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