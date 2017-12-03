Almanya'da terör korkusu

DEAŞ’ın 19 Aralık 2016’da Berlin’de gerçekleştirdiği Noel pazarı saldırısı bu korku ve endişeleri daha da artırdı.

BETON BLOKLAR PAHALI GELDİ

Olası saldırıları önlemek için küçük aralıklarla Noel pazarlarının etrafı beton bloklarla çevrildi. Ancak maliyeti yüksek olduğu için beton bloklar tüm pazarlara kurulamadı.

Alman polisinin terör önlemi İZLE

POLİS ARACI BİR İLERİ BİR GERİ GİDİYOR

Beton blokların olmadığı yerlere ise polis araçları yerleştirildi. Leipzig polisinin raylı sistemin olduğu bölgeyi koruduğu görüntüler de, Almanları tedirgin etmeye başladı.

ABARTI ÖNLEMLER KORKUYU ARTIRACAK

Güvenlik önlemlerinin abartılması pazarları ziyaret edecek insanların korkuya kapılacağı yönünde endişeler de var. Alman Panayırlar ve Pazarlar Birliği yaptığı açıklamada, alınacak önlemlerin pazarların ruhuna aykırı olmamasına özen gösterilmesini istedi.