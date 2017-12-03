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Almanya'da terör korkusu

Almanya'da güvenlik birimleri terör tehdidinin devam etmesi nedeniyle bu yıl Noel pazarlarında daha sıkı güvenlik önlemi alıyor.

Haber Merkezi | 03.12.2017 - 13:55..
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DEAŞ’ın 19 Aralık 2016’da Berlin’de gerçekleştirdiği Noel pazarı saldırısı bu korku ve endişeleri daha da artırdı.

BETON BLOKLAR PAHALI GELDİ

Olası saldırıları önlemek için küçük aralıklarla Noel pazarlarının etrafı beton bloklarla çevrildi. Ancak maliyeti yüksek olduğu için beton bloklar tüm pazarlara kurulamadı.

Almanya'da terör korkusu

Alman polisinin terör önlemi İZLE

POLİS ARACI BİR İLERİ BİR GERİ GİDİYOR

Beton blokların olmadığı yerlere ise polis araçları yerleştirildi. Leipzig polisinin raylı sistemin olduğu bölgeyi koruduğu görüntüler de, Almanları tedirgin etmeye başladı.

Almanya'da terör korkusu

ABARTI ÖNLEMLER KORKUYU ARTIRACAK

Güvenlik önlemlerinin abartılması pazarları ziyaret edecek insanların korkuya kapılacağı yönünde endişeler de var. Alman Panayırlar ve Pazarlar Birliği yaptığı açıklamada, alınacak önlemlerin pazarların ruhuna aykırı olmamasına özen gösterilmesini istedi.

Almanya'da terör korkusu

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