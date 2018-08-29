Almanya'daki eylemlerde Nazi selamı

Almanya'nın doğusunda yer alan Chemnitz kentinde hafta sonunda bir Daniel H. isimli bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında çoğunlukla aşırı sağcıların sebebiyet verdiği şiddet olayları ile ilgili Almanya'da tepkiler giderek daha radikal bir boyuta ulaşıyor.

NAZİLER SOKAĞA ÇIKTI

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık binlerce kişi katıldı. Göstericiler Marx anıtının önünde nazi selamı verdiği gördüldü. Aşırı sağcıların bu yaklaşımı "Almanya'da Naziler yeniden hortladı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Marx heykelinin önünde gerçekleştirilen Nazi selamlı eylem "duble faşizm" yorumlarına neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin yüzünü kapattığı ve bazılarının da “Hitler selamı” verdikleri belirtilerek, bu ihlaller karşısında gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Aşırı sağcıların Pazar günü bir anda örgütlenerek protesto gösterileri yapmasıyla başlayan olaylar sırasında Nazi selamı veren on kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis olaylara karışan ve Anayasaya aykırı harekette bulunan göstericilerden bazılarının kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Almanya'da Marx heykeli önünde protesto VİDEO

Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) Salı günü yaptığı açıklamada olaylarla ilgili soruşturmayı üstlendiklerini belirtti. LKA Başkanı Petric Kleine, Dresden'de yaptığı açıklamada amaçlarının soruşturmanın "hızlı, kapsamlı ve kararlılıkla" yapılması olduğunu ifade etti.

Almanya'da Naziler sokak eylemleri başlattı VİDEO



