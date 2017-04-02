Almanya'daki sandıklarda uzun kuyraklar oluştu

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için Almanya'da 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

ALMANYA'DA VATANDAŞLAR SANDIKLARA AKIN ETTİ

Düsseldorf ve Köln gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki başkonsolosluklardaki kuyruklar zaman zaman 500 metreyi geçerken seçmenlerden bazılarının oylarını ileri bir tarihte kullanmak üzere evlerine geri döndükleri gözlendi.

9 BİN OY BEKLENİLİYOR

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başkonsolosluklarında 4 bin 500 kişinin oy kullandığını, bugün beklendiği gibi yoğun ilgi olduğunu, 9 bin kişinin oy kullanmasını beklediklerini söyledi.

"10 SANDIK YETERLİ OLMADI"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürel, "Kuyrukta çok uzun süre beklememek için vatandaşlarımızın hafta içini tercih etmeleri gerekiyor. Hafta içi 8, hafta sonu ise 10 sandıkla hizmet veriyoruz. Ancak gördüğünüz gibi 10 sandık da yeterli olmuyor ve sandık kurulları çok hızlı şekilde çalışmasına rağmen bugün dışarıda uzun bir kuyruk oluştu." dedi.