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Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya, referandum sonrası Türkiye'ye gidecek olanlara seyahat uyarısında bulundu.

20.04.2017 - 20:03
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Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan 19 Nisan tarihli güncellenmiş seyahat ve güvenlik uyarılarında, 16 Nisan’da yapılan referanduma dikkat çekildi.

ALMANYA SEYAHAT UYARISINI GÜNCELLEDİ

Açıklamada,” 16 Nisan 2017’de Türkiye’de anayasa değişikliği konusunda referandum yapıldı. Referandumun resmi sonuçlarının Nisan ayı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Gösterilerin olması ve büyük toplantılar yapılması ihtimal dışı değil. Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir” denildi.

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

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