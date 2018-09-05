Almanya'dan Türkiye'ye yakınlaşma mesajı

İki günlük resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, ilişkilerde geçen aylarda yaşanan gerginliğe rağmen Türkiye ile yakınlaşma mesajları verdi.

İLİŞKİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Maas, "Toplumlarımız arasındaki derin bağ ve çeşitli ortak çıkarlarımız göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürme isteğimiz açıktır" şeklinde konuştu.

YAPICI ŞEKİLLENDİRME

Türkiye'ye Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Heiko Maas, Türkiye'nin Almanya için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak "Türkiye ile ilişkileri yapıcı olarak şekillendirmenin Almanya'nın stratejik çıkarı" olduğunu belirtti.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.