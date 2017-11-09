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Almanya'nın ihracat ve ithalatı azaldı

Almanya'da eylül ayında ihracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 1 azalırken, ülke 21,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

09.11.2017 - 12:13
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Almanya’nın eylül ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 0,4, ithalatı da yüzde 1 azaldı.

İTHALAT 85,7 CİVARINDA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede eylül ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 107,5 milyar avro, ithalat da 85,7 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 21,8 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin eylül ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ağustosa göre yüzde 0,4, ithalatı yüzde 1 geriledi. Arındırılmamış rakamlara göre, eylülde 110,4 milyar avroluk ihracat, 86,3 milyar avroluk ithalat yapıldı. Ülkenin arındırılmamış rakamlarla ihracatı 2016'nın eylül ayına kıyasla yüzde 4,6, ithalatı yüzde 5,5 artış kaydetti. Almanya, eylülde arındırılmamış rakamlarla 24,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, eylül ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 65 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 57,6 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016'nın eylül ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 3,3, bu ülkelerden ithalat yüzde 4,7 arttı.

ÜLKELERE İTHALAT ARTTI

19 üyeli Avro Bölgesi’ne 40,8 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 38,1 milyar avroluk ithalat yapıldı. Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi’ne ihracat yüzde 4,2, ithalat 3,7 yükseldi. Avro Bölgesi'ne dahil olmayan AB ülkelerine ihracat yüzde 1,7’lik artışla 24,2 milyar avro, ithalat yüzde 6,8’lik yükselişle 19,5 milyar avroya çıktı.

Almanya'nın eylül ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 45,4 milyar avro, bu ülkelerden ithalatı 28,7 milyar avro olarak belirlendi. Söz konusu ülkelere ihracat 2016'nın eylül ayına kıyasla yüzde 6,5 ve bu ülkelerden ithalat da yüzde 7,1 arttı.

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