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Almanya'ya göç edenlerin hikayesi

Yazar Nebil Özgentürk Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri belgeseli için kısa film çekti.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 11:17..
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Yazar, gazeteci, belgeselci Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri belgeseli, Acı ve Tatlı Vatan - Hüzünlerle Geçtim Aranızdan isimli bir kısa film ile taçlandı.

ALMANYA: ACI VATAN

Dizi ve filmlerin en hakiki Anteplisi, Memik Amcası ve tabii ki ustalar ustası Arif Erkin, kısa filmde Almanya’ya giden ilk kuşaktan bir işçi rolünü üstleniyor.

Filmde 60’lı yıllarda Almanya’ya giden işçilerin yaşadığı zor koşullar konu ediliyor. Arif Erkin’in torunları rolünü, ikiz kardeşler Ela ve Bennu Boztepe üstleniyor. İkizler, Almanya’da doğan dördüncü kuşak çocukları canlandırıyorlar.

Almanya'ya göç edenlerin hikayesi

İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

1,5 yıl önce yapımına başlanan, Almanya’ya göçün bin bir renginin anlatıldığı belgesel, 2017 yılında Köln Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı’yla Dayanışma Derneği ve Inter-Doga Başkanı Günay Çapan’ın ev sahipliğinde gala-özel bölümünün ilk gösterimini yapmıştı.

Merakla beklenen belgesel için çekilen Acı-Tatlı Vatan kısa filminin çok özel kamera arkası görüntüleri de izleyicilerle paylaşıldı.

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