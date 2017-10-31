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Almanya'ya sığınan akademisyenlere 'terör' davası

‘Barış için Akademisyenler’ bildirisine imza attıktan sonra Almanya’ya sığınanlar hakkında bu ülkede dava açıldı.

31.10.2017 - 09:14
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Almanya'ya sığınan akademisyenlere 'terör' davası

İstanbul savcılığı Köln, Berlin ve Münih’teki yüksek mahkemelerinde yüze yakın kişiyle ilgili yasal süreci başlattı.

2016 yılında yapılan terör operasyonlarını eleştiren bin 128 akademisyen Haziran ayında ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiriyi imzaladı.

ALMANYA'YA SIĞINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açılan davalarda bazı akademisyenlere “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilenlerden yüze yakını Almanya’ya sığınmıştı.

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