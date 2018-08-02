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Almeda Abazi: Tolga’ya minnettarım

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, arkadaşlarıyla İstinye Park’taki bir mekanda buluştu.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 08:15..
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Eşi Almeda Abazi’yle uzun bir tatil yapan Tolgahan Sayışman, yurda döndü.

"HEM İŞ HEM TATİL"

Sayışman, “Yurt dışında gittiğim şehirlerde hem iş hem tatil yaptım aslında. Ama artık iş zamanı” diye konuştu.

Almeda Abazi: Tolga’ya minnettarım

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Fransa’da ünlü şarkıcı Beyonce’nin konserine de giden çiftten Almada Abazi, Beyonce’yi izlemenin çocukluk hayali olduğunu söyledi: “Benim çocukluk hayalim, Beyonce’yi çok seviyorum. Çocukluğumdan beri örnek aldığım birisi, o yüzden hayal gibiydi benim için. Tolga’ya minnettarım bu yüzden.”

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