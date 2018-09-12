Alp Kırşan ikinci kez baba oldu

Alp Kırşan ve meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler 2014 yılında nikah masasına oturmuş, çift ilk bebekleri Efe'yi 2015 yılında kucaklarına almıştı.

ATA BEBEK DOĞDU

Bugün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Kırşan Ailesi'nin bebekleri ‘Ata’ dünyaya geldi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Alp Kırşan eşi ile çekildiği bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: "Efe'den sonra ikinci oğlumuz ATA 11.35 te dünyaya geldi, sağlıklı mutluyuz her şey yolunda geçti. Gönlü bizimle olan herkese şimdiden teşekkürler..."