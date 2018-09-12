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Alp Kırşan ikinci kez baba oldu

Oyuncu sunucu Alp Kırşan ve Zeynep Dörtkardeşler Kırşan, ikinci kez çocuk heyecanı yaşadı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 14:34..
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Alp Kırşan ve meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler 2014 yılında nikah masasına oturmuş, çift ilk bebekleri Efe'yi 2015 yılında kucaklarına almıştı.

ATA BEBEK DOĞDU

Bugün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Kırşan Ailesi'nin bebekleri ‘Ata’ dünyaya geldi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Alp Kırşan eşi ile çekildiği bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: "Efe'den sonra ikinci oğlumuz ATA 11.35 te dünyaya geldi, sağlıklı mutluyuz her şey yolunda geçti. Gönlü bizimle olan herkese şimdiden teşekkürler..."

Alp Kırşan ikinci kez baba oldu

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