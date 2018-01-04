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Alp Navruz - Başak Parlak ayrıldı

İki genç oyuncu Alp Navruz ve Başak Parlak birbirlerini tanıdıktan sonra ayrılma kararı aldı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 14:40..
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Alp Navruz ile Şevkat Yerimdar'ın başrol oyuncusu Başak Parlak, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. İki ünlü oyuncunun samimi görüntüleri kafaları karıştırmış, 'Yeni bir ilişki mi?' sorusuna gülerek yanıt vermeleri, adlarının aşk iddialarına karışmasına sebep olmuştu.

TAKİP BİLE ETMİYORLAR

İkilinin ilişkisinin henüz tanışma aşamasındayken, yani başlamadan bittiği ortaya çıktı. Navruz ve Parlak dün akşam Instagram üzerinden birbirini takip etmeyi bıraktı.

"TANIMA SÜRECİNDE BİTTİ"

Öte yandan dün akşam Arif V 216 filminin Zorlu AVM'deki galasına katılan Alp Navruz, gazetecilerin; 'Başak hanımla ilişkiniz nasıl gidiyor? Tanıma süreci devam ediyor mu?' sorusuna, 'Hayatımda kimse yok, tanıma sürecinde bitti' dedi.

Alp Navruz - Başak Parlak ayrıldı

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