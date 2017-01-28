80'lik Tekin Dede'nin 'Ben de varım' şiiri

1 Altan Tan gözaltına aldı HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.

2 İngiliz'in Altın Saray algısı tutmadı BBC Muhabiri Laura Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki altın renkli dekorları gerçek altın sanınca sosyal medyada rezil oldu.

3 Barcelona'ya otel yasağı İspanya'nın en çok turist alan ikinci şehri olan Barcelona'ya otel açılmasına yasak getirildi.

4 Aziz Yıldırım Rıdvan Dilmen'e sahip çıktı Referanduma evet videosu yayınladığı için linç edilen Rıdvan Dilmen'e sahip çıkan Aziz Yıldırım, ''Her görüşe saygı duymalıyız'' dedi.

5 İran'da kuş gribi alarmı Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü Nasır Nebipur, kuş gribinin İran'ın 15 eyaletine yayıldığı uyarısında bulundu.

6 Van’da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir TIR'ın dorsesinde 571 bin sigara bulundu.