taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Altan Tan gözaltına aldı
HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
28.01.2017 - 18:11
Haberler
Gündem
HDP Diyabakır milletvekili
Altan Tan
, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
Detaylar gelecek...
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
Erdoğan ve May'den ortak basın toplantısı
Rize'de kardan Atatürk yaptılar
İhanetle suçladığı eşini bıçakla öldürdü
Fikirci Bey: VESAYETİ İYİ BİLMEZDİK - Yeni Yazı
CHP'li vekilden 'haberleşme giderleri' açıklaması
İngiltere Başbakanı Anıtkabir özel defterini imzaladı
FETÖ'cü Mehmet Ekinci tutuklandı
40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı
368
Gözaltına alınan HDP'li vekiller serbest kaldı
208
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması
615
İngiltere Başbakanı Ankara’da
115
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
486
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası
430
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek
65
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
80'lik Tekin Dede'nin 'Ben de varım' şiiri
2,598 kez izlendi
2
Theresa May Anıtkabir'de
1,453 kez izlendi
3
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718. yıl dönümü etkinliği
1,477 kez izlendi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Theresa May'i kabul etti
7,276 kez izlendi
5
THY 2017 yılında da büyüyecek
7,255 kez izlendi
6
İstanbul polisinden uyuşturucu baskını
1,314 kez izlendi
7
Helikoptere asılıp iş isteyen adam tutuklandı
4,055 kez izlendi
1
Altan Tan gözaltına aldı
HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
2
İngiliz'in Altın Saray algısı tutmadı
BBC Muhabiri Laura Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki altın renkli dekorları gerçek altın sanınca sosyal medyada rezil oldu.
3
Barcelona'ya otel yasağı
İspanya'nın en çok turist alan ikinci şehri olan Barcelona'ya otel açılmasına yasak getirildi.
4
Aziz Yıldırım Rıdvan Dilmen'e sahip çıktı
Referanduma evet videosu yayınladığı için linç edilen Rıdvan Dilmen'e sahip çıkan Aziz Yıldırım, ''Her görüşe saygı duymalıyız'' dedi.
5
İran'da kuş gribi alarmı
Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü Nasır Nebipur, kuş gribinin İran'ın 15 eyaletine yayıldığı uyarısında bulundu.
6
Van’da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir TIR'ın dorsesinde 571 bin sigara bulundu.
7
Bursa'da ipotekli konut satışı arttı
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 5 bin 724 konuttan 2 bin 939'unun satışı yapıldı.
1
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı
Mustafa Ceceli, Etiler'de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı.
2
Gözaltına alınan HDP'li vekiller serbest kaldı
HDP'li vekiller Meral Danış Beştaş ile Hüda Kaya adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
3
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması
CHP'li vekil, anayasa değişikliği teklifine ‘Evet’ diyen ünlü pop müziği sanatçısı Murat Boz’u hayırsız evlat olmakla suçladı.
4
İngiltere Başbakanı Ankara’da
İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
5
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Referandum öncesi Standard & Poors'un not düşürme hamlesinin ardından, Fitch de Türkiye'nin kredi notuna olumsuz müdahalesini yaptı.
6
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası
CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in, telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tuttu.
7
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek
Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülen PKK'lı teröristlere yönelik mücadeleye destek veriyor.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları