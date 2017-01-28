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Altan Tan gözaltına aldı

HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.

28.01.2017 - 18:11
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Altan Tan gözaltına aldı

altan tan

HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

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