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Altay tankı için imzalar atıldı

Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 15:04..
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Altay tankı için imzalar atıldı

Kendi tankını geliştirmeye devam eden Türkiye, ortaklarını da genişletiyor. Altay'ın seri üretimi için Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalar atıldı.

İlk etapta 40 adet gerçekleştirilecek üretime ek olarak “İnsansız Altay Tankı” da duyuruldu.

TOPLAMDA 250 ALTAY TANKI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda toplamda 250 adet Altay Tankı’nın seri üretimi gerçekleştirilecek.

Milli ana muharebe tankı Altay için belirlenen üretim planlamasında Altay T1, Altay T2 ve Altay T3 konfigürasyonları kurgulanmış.

Altay tankı için imzalar atıldı

Anlaşma seri üretim kapsamında şu madde başlıkları yer alıyor:

  • Seri üretim hattının kurulması,

  • 250 adet Altay’ın üretilmesi,

  • Güç Grubu Platformu üretilmesi,

  • İnsansız Kuleli Altay tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi,

  • Ürünlerin ömür devri lojistik desteğinin sağlanması,

  • Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi’nin kurulumu ve işletimi.

    Altay tankı için imzalar atıldı

2009'DA PROJELENDİRİLMİŞTİ

Adını Kurtuluş Savaşı 5. Süvari kolordu komutanı Fahrettin Altay' dan alan tankın projelendirilmesine 2009 yılında başlandı. İlk iki prototipi ise 15 Kasım 2012′ de tanıtıldı ve tank bilir kişiler tarafından tam not aldı.

Altay tankının seri üretimi için geri sayım VİDEO

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