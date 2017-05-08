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Altın fiyatlarında son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 140,50 liradan tamamladı.

08.05.2017 - 08:49
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Altın fiyatlarında son durum

Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 141,6 lira seviyesinde dengelendi.

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLERKEN DEĞER KAZANDI

140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 140,3 liradan tamamladı.

ÇEYREK 234, CUMHURİYET 954 LİRA

Döviz kurlarının yükselmesine paralel bugüne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,90 değer kazanarak 141,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise bugün gelen tepki alımlarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselerek 1.232,90 dolar seviyelerinde dengelendi.

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