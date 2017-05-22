Altın haftaya düşüşle başladı

Dolar kurundaki yükseliş ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle perşembe günü 147,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 145,4 liradan tamamladı.

143.9 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,41 azalışla 143,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 965 liradan alıcı buluyor.

Geçen hafta ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yönelirken, altının ons fiyatı 1.265 doların üzerini gördü. Bu hafta ABD'de makro verilerin tekrar gündemin ön sıralarına gelmesiyle altına olan talep azalırken, altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1.254 dolardan işlem görüyor.





