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Altının gramı 143 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,6 liradan işlem görüyor.

25.07.2017 - 10:50
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Haftanın ilk işlem gününde 142-144 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 143,5 liradan tamamladı.

ÇEYREK 237, CUMHURİYET 965 LİRADAN SATILIYOR

Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 143,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını da 965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne kazançla başlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.255,20 dolardan alıcı buluyor.

Altının gramı 143 liranın üzerinde

 

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bugün yatay bir seyirle günü tamamlayabileceğini belirterek, "ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayabileceği yönündeki haberlerin fiziki altın talebini artırdığını düşünüyoruz. Yatırımcıların dün güvenilir liman olarak altını tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ancak altın fiyatları bugün yatırımcısına kısa vadeli satış fırsatı verebilir. Çünkü yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararından sonra altın fiyatlarında gerileme görebiliriz." ifadelerini kullandı.

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