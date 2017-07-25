Altının gramı 143 liranın üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'da en çok konut satışı gerçekleşti.

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Basın çalışanları istatistikleri yayınlandı

Türkiye'de bin 122 gazetede, 6 bin 199'u erkek, 2 bin 659'u da kadın olmak üzere 8 bin 858 kişinin çalıştığı bildirildi.