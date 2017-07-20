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Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 140,6 lira sınırında işlem görüyor.

20.07.2017 - 11:19
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Dün 140-141 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 140,5 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 232 LİRA

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 140,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 944 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,19 azalışla 1.238,09 dolardan alıcı buluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları üzerinde ABD Başkanı Donald Trump gerginliğinin devam ettiğini belirterek, dolar endeksinin 95 bölgesinden uzak olması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,30'ların altında seyretmesinin altın fiyatlarındaki yükselişleri desteklediğini kaydetti.

FİYATLARDA HAREKETLİLİK ARTABİLİR

Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının izleneceğini, faiz kararının ardından soruları cevaplayacak olan ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının altın fiyatlarında hareketliliği artırabileceğini söyledi.

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