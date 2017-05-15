Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Cuma, 142,8 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 141,0 liradan tamamladı.

GRAMI 140,9 LİRADAN SATILIYOR

Altının gram fiyatı, yeni haftaya sınırlı da olsa değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 140,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 231, CUMHURİYET ALTINI 942 LİRA

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 942 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.232,9 dolara kadar yükselmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 1.230,60 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk endişelerinin azalmasıyla bir aydır düşüş trendinde olan altının ons fiyatının geçen hafta 1.214,4 dolara kadar gerilediğini anımsattı.

Memiş, bugün ABD tarafından açıklanacak New York imalat endeksinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan ons altının fiyatı için 1.227 doların destek, 1.240 doların ise direnç olduğunu ifade etti.

Yurt içi piyasalarda dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini, bunun da altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Memiş, bu hafta altının gram fiyatında 140-143 lira arasındaki dar bant içinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.