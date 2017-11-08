Altının kilogramı 160 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, 10 işlemde 20 milyon 13 bin 390,55 liralık ve 31 işlemde 51 milyon 110 bin 940,66 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 360 bin 215,61 liralık ve 1 işlemde 71 bin 433,29 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 157.000,00 1.274,00 1.093,35 En Düşük 158.800,00 1.276,00 En Yüksek 160.400,00 1.281,50 Kapanış 160.000,00 1.279,00 Ağırlıklı Ortalama 159.411,97 1.278,12 İşlem Miktarı (Kg.) 125,55 1.243,80 İşlem Sayısı 10 31 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 20.013.390,55 51.110.940,66 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.369,35 Toplam İşlem Adedi 41 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.929,41 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.940,91 Altın Endeksi Değişim (%) 0,39





