Alzheimer hızlıca yayılıyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de unutkanlıktan yakınan kişiler en çok Alzheimer hastalığından endişe ediyor. Ancak unutkanlığın oluşmasına neden olan birçok etken olabiliyor. Unutkanlık belirtileri olan kişilerin büyük bir çoğunluğu ise tedavi edilebiliyor.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ

Uzmanlar, sık bilinen hafıza sorunları yanında edinilmiş beceriler olan giyinme, düzgün bir biçimde yemek yapma, alet kullanma, kişilik - davranış değişiklikleri, dili kullanmada veya konuşulanları anlamada bozukluk, yol bulamama, aynı soruları sorma, hesap yapamama, içe kapanma, canlı hayaller görmenin Alzheimer hastalığının belirtileri olarak görüldüğünü söylüyor. Ailede bulunan hasta bireylerin, beyin damar hastalığı için risk faktörleri bulunmasının, sık geçirilen kafa travmasının, düşük eğitim seviyesinin ve en önemlisi ileri yaşın, hastalık için risk faktörleri olarak görüldüğünü dile getiren uzmanlar, en önemli risk faktörü olan yaşlanmanın önüne geçilemeyeceğini, ancak hastalık sürecinin başlangıcını önemli oranda ertelemek için beyin damar hastalığına sebep olabilecek risk faktörlerinin kontrol edilebileceğini vurguluyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Alzheimer hastalığının tedavisi ile ilgili de bilgi veren uzmanlar, hastalığın tedavisinde günümüzde kullanılan ilaçların sinir hücreleri arasındaki iletişimde ve hafızada rol oynayan hormonları artırmaya ve hücre kaybı hızını yavaşlatmaya yönelik olduğunu ayrıca yeni geliştirilen ve çalışılan ilaçlar ile de beyin hücreleri içinde birikip hücrelerin erken ölümüne neden olan kötü proteinlerin birikmesini engellemek üzerine hedeflendiğini belirtiyor.

DESTEKLEMEK ÖNEMLİ

Hastalık sürecinde ortaya çıkabilecek davranış değişiklikleri, hırçınlık ve depresyon gibi durumların da görülebileceğini söyleyen uzmanlar, bu durumların ilaçlar ile kontrol altına alınabileceğini dile getiriyor. Alzheimer hastalarıyla iletişim kurarken takınılması gereken tutumların da bu olumsuz durumların kontrol edilmesi açısından önemli olduğunu bildiren uzmanlar, “İletişim kurarken kısa ve basit cümlelerle yüzüne bakarak konuşmak ve dokunmak, dikkatini size vermesini sağlayacaktır. Ona düşünmesi ve tepki vermesi için zaman tanıyın ve zorlandığını fark ederseniz, her zaman zarifçe yardımcı olun. Hastalık sürecinde bakım veren kişilerin de desteklenmesi oldukça önemlidir” diyor.

DEĞİŞEN DAVRANIŞLAR

Uzmanlar, “Çok sevdiği yakınının bazı becerilerini kaybetmesi, değişen davranışlarına tanıklık etmek hasta yakınlarını doğal olarak üzmektedir. Ayrıca hastalık sürecinde bazen hasta yakınlarını çok zorlayıcı hırçınlıklar, hasta bakımı ile ilgili güçlükler olabilir. Tüm bunlar ile baş etmek herkes için yıpratıcı olabilir ve destek almak gerekebilir. Ancak bu süreçte her zaman unutulmamalıdır ki, karşınızdaki hala o çok sevdiğiniz insandır; değişen yalnızca hastalık nedeniyle davranışlarıdır” önerilerinde bulunuyor.