Amasya Müzesi'ndeki mumyalara ziyaretçi ilgisi

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, Amasya Müzesi'nde nem ve ısı ayarının yapıldığı özel bölmede korunuyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, 23 bin eseri barındıran müzeyi geçen yıl 68 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"YOĞUN BİR ZİYARETÇİ POTANSİYELİ VAR"

Müzede sergilenen 14. yüzyıla ait mumyaların ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Celal Özdemir, "Amasya Müze Müdürlüğünde 8 mumya var. Bunlar Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, Amasya’da hükmetmiş olan İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait. Bu mumyalardan dolayı Amasya Müzesinde yoğun bir ziyaretçi potansiyeli var. Bu müze, Türkiye'deki tek İslami mumyalara sahip müze diyebiliriz. Türkiye'de birçok mumya olan müzemiz var. Bunların birçoğu Hristiyan mumyalar. Amasya Müzesi'ndeki mumyalar Müslüman kişilere ait." dedi.

BEDENLERİ ÖRTÜLMEMİŞ

Mumyaların 4 yetişkin ve 4 çocuk mumyasından oluştuğunu anlatan Celal Özdemir, mumyalanma tekniklerinin de bilinenlerden farklı olduğuna işaret etti. Özdemir, "Bunlar Müslüman mumyası olması açısından son derece önemli. Mısır'daki veya dünyanın diğer yerlerindeki mumyalardan farklı. Özellikle Mısır'daki mumyaların hepsi keten bezi dediğimiz bir bezle sarılmış halde, tabiri caizse kefenlenmiş halde defnedilmişler ama buradaki mumyaların bedenleri örtülmemiş." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR HASTALANMIŞ, YETİŞKİNLER BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Yapılan araştırmalar sonucu mumyalanan kişilerin ölüm şekillerinin de ortaya çıkarıldığını ifade eden Celal Özdemir, "2003 yılında National Geographic'in mumya uzmanları tarafından yapılan incelemeler ve endoskopi sonucu mumyaların iç organlarına tek tek bakıldı. Çocuklar hastalıktan ölmüş ama İşbuğa ve Cumudar'ın boğularak öldürüldüğünü biliyoruz." şeklinde konuştu.







