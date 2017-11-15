Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Bir dönem sık sık Kandil'e çıkarak terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle bir araya gelen Amberin Zaman, kendisine yöneltilen eleştirilere Twitter'dan cevap verdi.

ÇATIR ÇATIR VERGİ ÖDÜYORUM

Zaman, kendisine laf sokanlara ve küfür edenlere bütün vergilerini çatır çatır ödediğini hatırlattı.

VATANSEVERLİĞİME BAKIN

Vatanseverliğine bir de bu açıdan bakılmasına isteyen Amberin Zaman, kendisine küfür edenlerin sezeryan doğum ürünü olduğunu da tweet'ine ekledi.

Amberin Zaman PKK elebaşı Öcalan'ı övdü

Amberin Zaman terör örgütü PKK'yı övdü