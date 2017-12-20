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Amerika Suriye'de kalıcı

Rakka'da terör örgütü DEAŞ ile anlaşan Amerikalılar, tehdidin sona ermediğini savunarak Suriye'den çıkma konusunda acele etmeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 07:26..
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Amerika Suriye'de kalıcı

İç savaşı sonlandırmak için Suriye'ye giren Amerika, bölgedeki teröristlerle açık bir şekilde iş birliği yapmaktan çekinmedi.

Yıllardır süren iç savaşta milyonlarca sivilin ölümüne sebebiyet veren Amerikalılar, Suriye'den çıkma konusunda da aceleci değil.

DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun Amerikalı sözcüsü Albay Ryan Dillon, bölgede DEAŞ tehdidinin sürdüğünü ifade etti.

"MÜCADELE BİTMEDİ"

Dillon, "DEAŞ, bir zamanlar elinde tuttuğu toprakların neredeyse tamamını kaybetti ancak bu mücadelenin bittiğini göstermiyor" dedi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER NEREDE

Sözcü Dillon, "DEAŞ, muhtemelen bazı savaşçıların Suriye'nin güneybatı ve kuzeybatısında güvenli bölgelere geçmesini sağlamak ve savaşa devam etmek için bir oyalama taktiği olarak Orta Fırat Vadisi'nde savunmayı sıkılaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Amerika Suriye'de kalıcı

RAKKA'DA TERÖR ANLAŞMASI

DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka'da Amerika'nın oynadığı kirli oyun ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'li teröristleri destekleyen Amerika, DEAŞ ile anlaşma yaparak militanları etkisiz hale getirmeden bölgeden ayırmıştı.

DEAŞ'lı teröristleri başka bir alana sevk eden Amerika, şimdi de tehdidin sürdüğünü mücadelenin devam edeceğini söylüyor...

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