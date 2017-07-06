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Amerika'da bataryasız telefon icat edildi

Amerikalı bilim adamları, şarj aleti ve kablo derdine son vermesi ümit edilen, bataryasız cep telefonu icat etti.

06.07.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

telefon

Washington Üniversitesinde görevli bilim adamları, bataryasız cep telefonunu icat ederken, en modern hücresel iletişim araçlarında var olan, enerji açı basamağını ortadan kaldırdı.

İLETİŞİM KURMA İMKANI

Ekibin, bataryasız cep telefonuyla Skype aramaları da yaptığı, bunun, ticari ve hazır içeriklerle hazırlanan prototipin, konuşmayı alıp iletebildiği ve merkez istasyonla iletişim kurabildiğini gösterdiği ifade edildi.

Konuşmanın yarattığı küçük titreşimlerden fayda sağlayan bataryasız cep telefonu prototipinde, kullanıcı "aktarma" ve "dinleme" durumları arasında geçiş yapmak için bir butona basıyor.

RADYO SİNYALLERİNİ NASIL ALIYOR

Telefonun radyo sinyallerini alması ve aktarması için özel bir merkez tasarlandı ve prototipin, üç buçuk mikrovatlık enerjiye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

ÇALIŞMALI İÇİN SOHBET SÜRMELİ

Isı sensörleri gibi ortam enerjisine dayalı diğer bataryasız teknolojiler, enerjiyi fasılalı muhafaza ederken, geliştirilen telefonun sürekli çalışması için sohbetin sürmesinin yeterli olduğu vurgulandı.

Ekibin, bataryasız cep telefonu üzerinden video aktarımı üzerinde de çalıştığı belirtildi.

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