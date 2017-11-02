Amerika'dan petrol ihracatında rekor

Ülkede ham petrol ihracatı 27 Ekim Cuma, günlük bazda 2,13 milyon varile yükseldi. Bu miktar, ABD'nin petrol ihracatında tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.

YASAK KALKTI, SATIŞ ARTTI

ABD'de Aralık 2015'te ham petrol ihracatı üzerindeki yasağın kaldırılmasıyla ham petrol ihraç edilen ülke sayısı da arttı.

Az sayıda şirketin sınırlı izinlerle ham petrol ihraç ettiği ülkede, ocak-haziran döneminde 26 şirket yurt dışına petrol satabilir hale geldi.

YASAĞIN GEÇMİŞİ

ABD'nin, müttefiki İsrail'i Yom Kippur Savaşı'nda desteklemesinin ardından dönemin OPEC üyesi ülkeleri 1973'de ABD ve batılı ülkelere petrol ihraç etmeyeceğini açıklamıştı.

Bu dönemde ABD'de benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce kuyruk oluşmuş ve petrolde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmişti.

ABD Kongresi ortaya çıkan bu sorunu çözmek amacıyla üretilen ham petrolün büyük bölümünün çok nadir ve özel izinler haricinde ihraç edilememesine yönelik karar aldı ancak 2008'deki kaya petrolü devriminin ardından ABD'de ham petrol üretimi ve stoklar çok hızlı biçimde yükselince, ham petrol ihraç yasağı da tartışılmaya başlandı.

Çevreci politikalarıyla bilinen eski ABD Başkanı Barack Obama, yasağın kaldırılmasına karşı olmasına rağmen ABD Kongresinde çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçi Parti üyeleri Aralık 2015'te yasağın kaldırılmasını sağladı.