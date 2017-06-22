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Türkiye'nin Afrin adımı ABD'ye açıklama yaptırdı

Amerika, Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiği silahları DEAŞ yenildikten sonra geri alacağını açıkladı.

22.06.2017 - 12:15
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Türkiye'nin Afrin adımı ABD'ye açıklama yaptırdı

ABD Savunma Bakanı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısına gönderdiği silahlarla ilgili Türkiye'ye mektup gönderdi.

TERÖRİSTLERE VERİLEN SİLAHLAR

Sahada zorunlu bir işbirliğinin söz konusu olduğunu belirten ABD'li Bakan, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleden sonra silahların geri alınacağını savundu.

LİSTE TÜRKİYE'YE VERİLECEK

Bakan Mattis,  Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektubunda Rakka operasyonunda işbirliği yapılan YPG'lilere verilen silahların listesinin de Türkiye ile paylaşılacağını ifade etti.

AFRİN HAREKATI

Sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, terör örgütü YPG'nin kontrolü altında bulunan Afrin'e operasyon düzenlemek için sınıra askeri sevkiyat yapmıştı.

Sınıra yapılan askeri sevkiyattan 1 gün sonra  Amerika'dan bu mektup geldi.

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