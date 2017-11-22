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Amerikalı aktör ve müzisyen Cassidy hayatını kaybetti

Aktör ve müzisyen David Cassidy, organ yetmezliği nedeniyle 67 yaşında yaşamını yitirdi.

22.11.2017 - 10:55
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

BBC'nin haberine göre, 70'li yılların ünlü ismi Cassidy, geçen hafta çoklu organ yetmezliği nedeniyle ABD'nin Florida eyaletinde kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Cassidy, etrafında sevdikleriyle, uzun süredir çektiği acılardan kurtularak hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Amerikalı aktör ve müzisyen Cassidy hayatını kaybetti

70'Lİ YILLARDA ŞARKILARI VE DİZİYLE GELEN ÜN

Yaptığı şarkılarla da ismini duyuran Cassidy, 70'li yılların sevilen aile dizisi "The Partridge Family"nin yıldız ismi olarak biliniyordu.

Son yıllarda alkolle mücadele ettiğini söyleyen aktör, bu yılın başında, demans hastalığına yakalandığı açıklamıştı.

Amerikalı aktör ve müzisyen Cassidy hayatını kaybetti

ALBÜMLERİ 30 MİLYONDAN FAZLA SATTI

New York'ta, oyuncu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Cassidy'nin, müzik ve oyunculukta oldukça başarılı bir kariyeri oldu.

Albümleri, dünya çapında 30 milyondan fazla satan Cassidy'nin, 1970'lerde şöhretinin zirvesindeyken fan kulübü üye sayısı, The Beatles ve Elvis Presley'den daha fazlaydı.

Cassidy'nin ölümü üzerine sevenleri ve ünlü isimler sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.

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