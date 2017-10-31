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Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

Mattis ve Tillerson, ABD Kongresi'nden 2001'deki Askeri Güç Kullanma Yetkisi'nin süre ve coğrafi sınırlama olmadan güncellenmesini istedi.

31.10.2017 - 06:38
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Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 2001 ve 2002 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Senato Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

"ZAMAN VE MEKAN SINIRLAMASI OLMASIN"

Kongre'den Askeri Güç Kullanma Yasası'nın geri çekilmemesi talebinde bulunan Savunma Bakanı Mattis, bu konuda yeni bir yasa hazırlanması durumunda da Kongre'nin 2001 ve 2002'de geçirdiği Askeri Güç Kullanma Yasası'nı kapsayan bir tasarı olması gerektiğini ifade etti.

Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

Yeni bir yasanın "zamanla sınırlı olmamasını" isteyen Mattis, "Savaş tahmin edilemez bir şeydir. Gerektiği kadar savaşma isteğimizin olmadığını uman, şartlara uyum sağlayan bir düşmana karşı girdiğimiz çatışmaya sıkı bir yetki takvimi uygulayamayız" dedi.

Ayrıca Mattis, Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası'nın coğrafi sınırlamaları da içermemesi gerektiğini dile getirdi.

"YENİ YETKİLERİN SÜRE SINIRI OLMAMALI"

Dışişleri Bakanı Tillerson da yönetimin Kongre'den alacağı yeni askeri güç kullanma yetkisinin "zaman ve coğrafi sınırlaması" olmaması gerektiğini savundu.

Tillerson, 2001 ve 2002 yıllarında Kongre'nin El-Kaide gibi örgütlere uluslararası operasyon yapmasına yetki verdiğine dikkati çekerek, Kongre'nin vereceği yeni yetkilerin sürekli değişen tehditler ve operasyonel koşullardan dolayı farklı imkanlar tanıması gerektiğini kaydetti.

Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

"Yeni yetkilerin süre sınırı olmamalı" ifadesini kullanan Tillerson, süre ve coğrafya ile sınırlı yetkilerin ABD'yi "düşmanlar karşısında zayıf gösterdiğini" belirtti.

Tillerson, "Yeni bir Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası düzenleninceye kadar yönetimin uygulamayı devam ettirmesi ve düşmana karşı güç kullanması için yetkinin elinde olması gerekiyor" diye konuştu.

Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

AFGANİSTAN VE IRAK İŞGALLERİNDE KULLANILDI

ABD Kongresi 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'ın işgali için 2001, Irak'ın işgali için de 2002 yıllarında birbirini tamamlayan iki Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası çıkardı.

Söz konusu 2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası yürürlüğe girmeden önce ABD Başkanı, Amerikan Anayasası'nın 2. maddesi gereğince bir ülke veya gruba yönelik askeri güç kullanma yetkisini elinde bulunduruyordu.

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